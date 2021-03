El metro cuadrado en España: de 2.400 euros en Gipuzcua a 611 en Ciudad Real.

El teletrabajo 'forzado' por la pandemia de coronavirus ha hecho que la ubicación de las oficinas sea un factor menos determinante a la hora de elegir dónde vivir para muchos españoles, que han aprovechado la ocasión para explorar opciones de vivienda fuera de sus zonas habituales. Las 52 provincias en España presentan oportunidades para todos los bolsillos. El metro cuadrado más barato está actualmente en Ciudad Real y cuesta 611 euros. En el otro extremo está Guipuzcua, donde esa misma extensión tiene un precio de 2.400 euros, según los últimos datos de la tasadora Tinsa.

Así, la lista de las provincias con el metro cuadrado más caro la encabeza Guipizcua, seguida por Barcelona, donde el precio es de 2.720 euros, y Baleares, donde alcanza los 2.132 euros. La Covid retocó estos valores en 2020. Barcelona experimentó el descenso internanual más acusado en su metro cuadrado (5%), mientras que la caída en Guipuzcua fue del 2% y la de Baleares, solo del 1,4%. La resistencia de los costes no ha ahuyentado del todo a los compradoras, ya que el tiempo de espera para cerrar una transacción de compraventa tanto en Guipizcua como en Baleares se ha mantenido en cero meses.

En la lista siguen provincias como Madrid, donde el metro cuadrado cuesta 2.181 euros, pese a la reducción del 8% que experimentó en 2020; y Vizcaya, Melilla y Ceuta, donde el valor no baja de los 1.700 euros. El 'top 10' de las zonas con los precios más altos lo cierran Málaga, Álava y Girona. El cambio de tendencia en esta última fue grande ya que su coste medio en el cuarto trimestre de 2020 fue un 8,2% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando en 2019, la evolución acumulada para estas mismas fechas reflejaba un incremento del 9,4% .

Estos precios ponen en evidencia las dificultades económicas para acceder a una vivienda a las que se enfrentan los españoles en algunas zonas. Y es que comprar una casa no está al alcance de todos ya que los interesados tienen que estar en capacidad de destinar el sueldo íntegro de muchos. A cierre de 2020, el índice de esfuerzo inmobiliario se situó en 7,5 años de salario para adquirir una casa, una cifra superior a los 6,9 años registrados en 2019.

Sin embargo, no todo está perdido. Al final de la lista están provincias como Ciudad Real, Cuenca y Teruel, donde los precios del metro cuadrado no llegan a los 700 euros. Las provincias con propiedades menos ostentosas no fueron inmunes al virus. La Covid también afectó a los precios de estas tres zonas y Cuenca fue la que sufrió una bajada más pronunciada durante 2020 (9,1%). El 'top 10' de las provincias con los precios más baratos lo cierran Lugo, Badajoz, Cáceres, Toldo, Ávila, Jaén y León.

Estos datos demuestran que la pandemia rebajó los precios de todo tipo de viviendas. Sin embargo, estas 'ofertas' no fueron tan atractivas como para mantener el ritmo de habilidad usual en el sector. La compraventa de viviendas se hundió un 14,5% en 2020, y se anotó la mayor caída desde 2013, coincidiendo con la crisis económica desatada en España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

De hecho, en el conjunto 2020 se contabilizaron 486.982 compraventas de vivienda, el menor volumen que registra este indicador desde 2016, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Con esta nueva caída la compraventa de viviendas suma dos años a la baja tras el descenso del 2,1% que experimentó en 2019 y la mayor caída desde 2013, cuando se dejó un 17,3%.