Ayuso acusa a Vox de dejar que Sánchez "meta mano al bolso de los madrileños"

Poco han tardado en saltar las primeras chispas entre el Partido Popular y Vox tras las elecciones del pasado domingo en Castilla y León, en las que los populares ganaron en las urnas pero precisarán de apoyos externos ajenos a los de la formación de Santiago Abascal para gobernar en solitario, como quiere llevar a cabo el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco.

Sin embargo, Vox quiere entrar en el Gobierno castellano y leonés amparado en la fortaleza que le dan sus 13 procuradores, con los que el PP suma mayoría absoluta en Las Cortes. Pero Fernández Mañueco -sabedor de que un pacto con el grupo de extrema derecha podría condicionar seriamente su gestión al frente del Gobierno regional y hasta marcar el futuro de su partido en unas próximas elecciones generales-trata de evitar el 'matrimonio' explorando oxígeno entre los diputados de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria Ya!, Por Ávila y, excepcionalmente, con el único representante de Cs que ha sobrevivido al maremoto de las anticipadas.

La lideresa de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, se ha descolgado con una enmienda a la totalidad a la Ley de Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid porque "no mejora la vida de los madrileños ni rebaja sus impuestos". "Además, ahonda en las desigualdades entre autonomías contra las que Vox lucha cada día", ha sostenido. La representante de Vox en la Asamblea ha llegado a comparar la normativa que prepara la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con los movimientos del huido Carles Puigdemont. "Si la señora Ayuso quiere bajar impuestos puede empezar por eliminar sucesiones de tíos a sobrinos. Para esto siempre tendrá nuestro apoyo. Para leyes al estilo Puigdemont que no cuenten con nosotros".

La reacción del Gobierno regional no se ha hecho esperar: "Con la enmienda a la totalidad de Vox, Rocío Monasterio no solo retira el apoyo a lsabel Díaz Ayuso, sino también a los madrileños, justo cuando el gobierno de socialistas y comunistas se dispone a darnos un hachazo fiscal. Lo que está haciendo Monasterio con esta enmienda es permitirle a Sánchez que meta la mano en el bolsillo de los madrileños", ha asegurado la formación popular después de que Monasterio diese a conocer su posición frente al blindaje fiscal que trata de establecer la Comunidad de Madrid.

Según el argumentario del PP, al que ha tenido acceso La Información, aunque todavía no se conozcan los detalles, "lo que sabemos seguro es que Pedro Sánchez pretende imponer una subida de impuestos a los madrileños. La Ley de Autonomía Financiera es una protección frente a la 'armonización' fiscal. Si Vox interpreta esta norma como una brecha entre CC.AA o como una Ley trampa, es que no ha entendido nada". "Nos defendemos contra un socialismo fiscal obligatorio. Por eso hemos elaborado esta Ley, que protege la autonomía fiscal recogida en la Constitución, que quiere contribuir a que toda España se siga beneficiando de la política de impuestos bajos de Madrid, que genera crecimiento económico y que nutre el Fondo de Solidaridad entre las CC.AA", matiza la formación popular en su documento.

No obstante, Vox -pese al 'zarpazo' inesperado a la normativa cocinada en la Puerta del Sol'- ha precisado que apoyará las propuestas de reducción de impuestos que se planteen en la Asamblea de Vallecas al tiempo que rechazará "cualquier subida pretendida por el Gobierno de Sánchez" pero sin ratificar una ley de blindaje fiscal "que quiere petrificar el modelo fiscal autonómico, enfrentar a las regiones y a las autonomías con el Estado y congelar la acción parlamentaria futura".

Desde el equipo de Ayuso se asegura que "la defensa de la autonomía fiscal y financiera no está reñida con la defensa de la unidad nacional. La unidad no se ve perjudicada ni disminuida por la defensa del modelo autonómico. Propugnar que haya más España, y no menos, incluye que la Comunidad de Madrid pueda defender su capacidad para seguir tirando de toda España".

El movimiento de Vox en la Comunidad de Madrid se entiende desde el 'kilómetro cero' como una estrategia de cara a forzar una posible negociación en Castilla y León o, simplemente, como un elemento de presión para hacer valer el peso de sus diputados y concejales que forman parte de los parlamentos regionales o ayuntamientos que hacen posible el gobierno del PP.

El propio presidente del Gobierno ha entrado de lleno en las fórmulas posibles para la gobernabilidad en Castilla y León: Sánchez ha exigido al PP que rompa sus acuerdos con Vox en comunidades como Madrid, Murcia y Andalucía para estudiar una hipotética abstención socialista que permita la investidura de Mañueco sin la ayuda de la formación de Santiago Abascal.