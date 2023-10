El euríbor amortiguará la debilidad de los ingresos por comisiones de la banca

La temporada de los resultados del tercer trimestre arranca este jueves con Bankinter. Para el sector bancario, la cuenta de resultados seguirá marcada por la subida de los tipos de interés y su efecto en el margen de intereses como consecuencia de la repreciación del crédito (el euríbor, el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas, está en niveles no vistos desde 2008). Sin embargo, el trimestre podría arrojar cierta debilidad en los ingresos por comisiones de las entidades.

Al respecto, en los periodos anteriores, los ingresos por comisiones de las entidades notaron el giro en la política comercial llevaron a cabo los bancos, favoreciendo la contratación de productos fuera de balance como alternativa a los depósitos. Sin embargo, la subida de los tipos de interés ha provocado el viraje de los inversores hacia fondos de renta fija y monetarios, que por ende cuentan con las comisiones más bajas.

Asimismo, también empujan a la baja en este apartado las menores comisiones de servicio y de originación (ventas), debido a la reducción en la concesión de nuevo crédito por el alza de los tipos de interés y la escalada abrupta del euríbor (por ejemplo son aquellas que se derivan de la contratación de una hipoteca). No obstante, los ingresos se podrían ver compensados por la actividad de tarjetas y terminales TPV gracias a la campaña estival y porque el trimestre tiene un día más. Con todo, se espera que los ingresos netos por comisiones sean débiles, lo que hará que el mercado siga con especial atención las guías que puedan dar de cara a futuro ratificando las dadas en trimestres anteriores.

Bankinter será la primera entidad en testear esta evolución de los ingresos. La entidad que dirige María Dolores Dancausa reportó unos ingresos por comisiones de 303 millones de euros en los seis primeros meses del año, repitiendo los mismos números que en igual periodo de 2022. Por desglose, las vinculadas a la gestión de activos registraron un descenso del 4%, mientras que las vinculadas a pagos crecieron un 16%. Para este trimestre estanco se espera que alcancen los 151,54 millones, lo que supone repetir los números del segundo trimestre prácticamente, y mejorar en un 1% los del tercer trimestre de 2022, mientras que las guías dadas por la entidad contemplaban un crecimiento a dígito medio.

Banco Santander también corre el riesgo de poner en entredicho las estimaciones de ingresos por comisiones de este año. La entidad podría registrar unos ingresos por comisiones de 3.088 millones de euros, mejorando en 20 millones de euros las cifras del segundo trimestre. Los analistas consultados no descartan cierta recuperación en esta segunda parte del año, pero aún así contemplan la posibilidad de que la entidad rebaje la guía para el año, de crecimiento a doble dígito.

Comisiones del Sabadell en el punto de mira

La presión sobre las comisiones también la sufrirá Banco Sabadell. El banco mejorará los ingresos por comisiones del segundo trimestre, pero se quedará un 9% por debajo del dato registrado en el tercer trimestre de 2023. Ya en la primera mitad del año el banco vio como se anotaban descensos los ingresos por comisiones de seguros y planes de pensiones y de fondos de inversión por el cambio en el mix de producto a fondos más conservadores. Esta debilidad se vería compensada por el negocio de tarjetas. La entidad que dirige César González-Bueno incrementó el volumen de negocio en TPV un 9% año contra año a cierre de junio.

Caixabank y Unicaja Banco no serían ajenas a este comportamiento. Caixabank lograría aumentar las comisiones en el tercer trimestre frente al segundo, pero aún así se mantendrían por debajo de los ingresos registrados un año antes, impactadas también por el cambio en el tipo de producto en la gestión de activos. No obstante estos números se verían compensados por un mayor volumen. En el caso de Unicaja Banco, la atención también se centrará en la guía para comisiones netas en el caso de que las mismas no muestren la recuperación esperada en el tercer trimestre.

La excepción sería BBVA, que será capaz de incrementar los ingresos por comisiones, apoyándose en las relacionadas con los medios de pago, en el negocio de gestión de activos y en el negocio transaccional.