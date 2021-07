Podcast | "El Gobierno no está lanzando mensajes claros para atraer inversión"

José Miguel Maté fundó Tressis, de la que es Consejero Delgado, hace 21 años cuando en España había pocas sociedades y agencias de valores independientes y una escasa cultura financiera. Aficionado al deporte (corre y practica yoga, natación y ciclismo), desde hace unos meses combate también con la meditación el estrés que genera estar al frente de una compañía y trabajar como profesional en los mercados. Asegura que él y su mujer están ahora "sin serie", después de haber devorado 'Mare Of Easttown', 'El cuento de la criada' o 'Lupin'. Es otra de sus aficiones.

En su charla con 'La Información', Maté asegura que los dos mejores consejos que le han dado son "nadie hará por ti lo que tú no hagas por ti mismo" y "no des nada por sentado". Esta última idea la traslada a la salida de la crisis actual al insistir en que hay que huir de los mensajes demasiado optimistas o triunfalistas. "Tenemos todavía mucho recorrido por delante, tenemos que ver que los desequilibrios clave de nuestra economía como son en primer lugar el desempleo, en segundo lugar el déficit y por último la deuda, siguen estando ahí y son muy graves", sentencia al ser preguntado por las perspectivas de recuperación para la economía española. Incide en que el tema sanitario tiene que estar mucho más controlado de lo que está ahora y en que a medio plazo "los datos van a ser mejores que ahora, pero lejos del triunfalismo".

Al Gobierno le reprocha que, pese a que ha tomado medidas acertadas como los ERTE, que a su juicio han sido una figura "clave y determinante" para permitir a muchas empresas no tener que echar el cierre, o como las relacionadas con la financiación -como los avales del ICO-, no ha tomado otras igualmente necesarias en materia impositiva, de ayuda a los autónomos y a la pyme. "Todo lo que tiene que ver con el control del gasto a nivel estatal, desde luego dista mucho de ser lo necesario. En todo lo que es la ayuda a la empresa creo que faltan muchas cosas por hacer", asegura.

Se muestra preocupado como inversor y como empresario por los mensajes contradictorios que se están lanzando desde el Ejecutivo. "La seguridad jurídica es imprescindible y desde luego no se están dando mensajes claros para atraer inversión", sentencia. Hace hincapié en que no se ha abordado problemas como la destrucción del tejido empresarial español o el tamaño de las empresas e incide en que para éstas "es fundamental tener un marco claro y no tener impedimentos" para crecer y para "crear empleo de calidad". Por ello considera que no tener un marco claro desalienta a los inversores. "No nos anima, y yo me considero inversor y empresario, a seguir contratando, invirtiendo...", apunta.

En un momento en que a nivel internacional hay temor a los efectos que sobre la recuperación pueda tener la expansión de la variante Delta, José Miguel Maté cree que los inversores sí están desde hace tiempo 'vacunados' ante la incertidumbre actual, pese a que el riesgo esté ahí. "Los inversores están desde hace tiempo vacunados por todo lo que rodea a la situación en los mercados: tipos de interés, expectativas de recuperación económica y a esta sensación de que pase lo que pase la economía se va a recuperar, de que habrá un rebote importante", explica. Con todo, reconoce que España, como otras economías, es más vulnerable por su exposición al turismo.

La clave en adelante estará en ver cómo reaccionan los bancos centrales. "Si el discurso sigue siendo de tranquilidad, de que no nos preocupa la inflación porque es un fenómenos pasajero, coyuntural y no cambian sus políticas... Me refiero, de tipos de interés en mínimos y además de inyección de liquidez con compras de activos, los mercados van a seguir reaccionando de manera positiva a pesar de noticias que no lo son tanto", prevé. Eso sí, hace hincapié en que las expectativas son de rebote más que de recuperación.

La 'trampa' de los bancos centrales

Maté se muestra crítico con la "trampa" que han creado los bancos centrales por la vía de las políticas ultraexpansivas para hacer frente a la crisis y ante una inflación real que "es más alta que la oficial". "Están comprando todos los activos para mantener el ánimo de los inversores y que el dinero fluya" y al mismo tiempo "a ninguna autoridad ni banco central le interesa un incremento del coste de la deuda", lo que hace que haya un conflicto de intereses. Se están combinando políticas monetarias, con fiscales, con planes de estímulo... y en algún momento los emisores van a tener que ir relajando esta inyección masiva de liquidez. "La inflación es un fenómeno monetario, ahora sabemos que hay una ingente cantidad de dinero en el mercado que, además, está siendo empujado a tomar más riesgo... Ojo por ese lado", advierte.

El CEO de Tressis recuerda que la expansión cuantitativa ('QE', por sus siglas en inglés) era una medida temporal con la que se pretendía ganar tiempo para que los países fueran aplicando las reformas estructurales necesarias y, sin embargo, parece que ahora eso se ha olvidado y que, como el coste de la deuda es prácticamente cero, a nadie le preocupa que hay que devolverla. “Vivimos con la mascarilla, y no me refiero a la sanitaria sino a que vivimos con el oxígeno puesto y eso tarde o temprano va a generar volatilidad en los mercados cuando empiece a cambiar el discurso".

Desde la sociedad descartan una guerra de precios entre los productores de petróleo de la OPEP -otro de los temas que ha sacudido los mercados globales recientemente- y creen que que el ajuste entre oferta y demanda hará que el precio del petróleo tienda a moderarse con independencia de esa falta de acuerdo. "Hay tensión, pero hay mucha producción que todavía no ha llegado al mercado y, si lo hiciera por acuerdos políticos, el precio debería moderarse de manera significativa", explica. Sin embargo, sí que le preocupa lo que pueda suceder con otras materias primas relacionadas con la transición energética y con las tecnologías aplicadas a la movilidad, a la producción por el impacto que pudieran tener sobre la inflación.

El catalizador de los resultados empresariales

Precisamente, aquellas empresas que sepan y puedan trasladar mejor ese incremento de los costes de producción serán las que, en su opinión, seguirán teniendo resultados positivos en el segundo trimestre (la campaña arranca a finales de este mes) y sufrirán menos de cara al futuro. Maté recuerda que los resultados empresariales han sido hasta ahora el catalizador de las subidas de la renta variable y de las altas valoraciones que se han alcanzado y asegura que en la firma siguen "siendo optimistas". Pese a ello, advierte sobre los eventuales problemas para sectores regulados en los que, como "estamos viendo en España", haya tentación de adoptar medidas para maquillar el aumento de los costes.

Reconoce que siempre hay oportunidades en la bolsa española. "Hay empresas que lo siguen haciendo muy bien en procesos de internacionalización, de crecimiento, de compra y adquisición a precios muy atractivos..." y pone el punto de mira en renovables, en tecnología, en el sector farmacéutico o en los nuevos modelos de producción. "Hay que estar atentos y ser selectivos", afirma. Mientras y en lo que respecta a la renta fija recuerda que "la inflación va a seguir ocupando titulare y siempre que hay inflación" ésta sufre. Además, incide en que hay que estar muy atentos al riesgo de morosidad que se ha despreciado por la enorme liquidez que hay.