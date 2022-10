Wall Street sufre con los resultados de los pesos pesados de la banca en EEUU. 

Wall Street sucumbe al rojo con el índice Nasdaq de empresas tecnológicas cayendo un abultado 3,08%, hasta cerrar en 10.321,39 puntos, 327,76 unidades menos que en el cierre anterior. Por su parte, el principal indicador, el Dow Jones de Industriales, pierde 403,89 enteros, o un 1,34%, hasta quedarse en 29.643,83 puntos, mientras que el selectivo S&P también se dejó 86,84 unidades, o un 2,37%, hasta cerrar en 3.583,07 enteros.

El inicio de la temporada de resultados trimestrales de los principales bancos del país, termómetro de la confianza del consumidor, no bastaron para levantar los ánimos entre los inversores, pese a ser mejores de lo esperado, aparentemente más preocupados por los aires de recesión, la inflación que no cesa y un petróleo que en solo una semana ha perdido cerca de siete dólares el barril. Todos los sectores sin excepción cerraron en pérdidas, siendo más acusadas en el caso de los bienes no esenciales (-3,88%), energía (-3,71%) y tecnología (-2,87%). El rojo dominó también entre los 30 valores del Dow Jones, siendo los más perjudicados American Express (-3,35%), Apple (-3,22%) y Chevron (-3,11%).

La ronda ha sido inaugurada por JPMorgan, que ha anunciado unas ganancias de 26.668 millones de dólares en los primeros nueve meses, un 30% menos que en el mismo tramo de 2021, por "los vientos en contra", por las tensiones geopolíticas y por las malas perspectivas para la economía mundial. El mayor banco de EEUU elevó sus reservas entre enero y julio por valor de 1.537 millones debido a las peores previsiones económicas, lo que contrasta con la técnica del año pasado, cuando el banco liberó reservas por valor de 2.100 millones. Su acción, que cotiza en el entorno de los 111 dólares, ha registrado una caída del 1,66%.

Le sigue Morgan Stanley, que ha anunciado una caída del beneficio del 22% durante los nueve primeros meses del año, hasta los 8.792 millones de dólares, por un contexto "incierto y difícil". Por su parte, la facturación acumulada de la firma entre enero y septiembre descendió un 14% interanual, hasta 33.911 millones, según ha comunicado. La compañía financiera, con sede en Nueva York, ha sufrido uno de sus mayores reveses en el área de banca de inversión, en la que los ingresos cayeron un 55%, hasta 1.277 millones, en comparación con el mismo periodo del año pasado. La acción del grupo ha cerrado la sesión con una acusada caída superior al 5%, hasta los 75,3 dólares.

Citigroup ha registrado una caída interanual del 25%, hasta situarse en 3.479 millones de dólares (3.574 millones de euros). En el trimestre, provisionó 1.365 millones de dólares (1.402,1 millones de euros) para hacer frente a pérdidas crediticias, con respecto a los los 192 millones (197,2 millones de euros) que liberó de dicho colchón en el tercer trimestre de 2021. La facturación entre julio y septiembre fue 18.508 millones de dólares (19.011,5 millones de euros), un 6% menos que hace un año. Los ingresos originados por intereses netos se expandieron un 18%, hasta 12.563 millones (12.904,8 millones de euros), mientras que los procedentes de comisiones y tasas cayeron un 37%, hasta 2.139 millones (2.197,2 millones de euros). Con todo ello, su cotización ha sido inmune a la volatilidad de la jornada, tras cerrar con una ligera subida del 0,65%, hasta los 43,23 dólares.

Paradójicamente, las bolsas europeas cerraron todas con ascensos en esta jornada y así París avanzó el 0,9%; Milán, el 0,7%; Fráncfort, el 0,67%; el índice Euro Stoxx 50, el 0,57%; Madrid, el 0,46%, y Londres, el 0,12%. En otros mercados, el crudo de Texas bajó hasta los 85,61 dólares el barril y al cierre de Wall Street la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía al 4,022%, el oro descendía a 1.649,30 dólares la onza y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 0,9719.