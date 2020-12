"Los beneficios empresariales van a subir más que las cotizaciones en 2021"

El tramo final de 2020 está siendo un frenesí para las bolsas que, tras el colapso que trajo consigo la crisis del coronavirus, bien podría haber firmado el maestro del suspense Alfred Hitchcock. El Ibex 35 ha sellado su mejor mes de la historia en noviembre con un alza del 25,18%, superior al 18% que se ha revalorizado el Euro Stoxx 50, al 11% que se ha anotado el 'todopoderoso' Nasdaq o al 10,88% que ha avanzado S&P 500, el índice que incluye al medio millar de firmas más capitalizadas de Wall Street. La renta variable europea arrancará con 2021 un año en el que los beneficios, que podrían superar el 40% después del desplome registrado este ejercicio, subirán más que las cotizaciones. Es lo que sostiene Javier Galán, responsable de renta variable europea de Renta 4 Gestora y gestor de fondos de inversión. Con él hemos mantenido una charla sobre sus perspectivas para los próximos meses.

PREGUNTA.- Después de lo que vimos en noviembre y del buen tono que mantienen las bolsas en lo que llevamos de mes ¿Cuáles son vuestras perspectivas para el año que viene?

RESPUESTA.- Creemos que 2021 va a ser sin ninguna duda el año de la recuperación mundial en términos de PIB y de empleo. Eso va a venir acompañado posteriormente con mejora de los resultados empresariales, si es verdad que la población va teniendo acceso a las vacunas y se va limitando el impacto de la pandemia. Ahora bien, los mercados han recogido esto con subidas, anticipándose a lo que vamos a vivir en 2021, lo cual no es extraño. Suele pasar, como pasó con las torres gemelas en 2001, la caída de la libra en el año 1992, la crisis de los asiáticos en 1997, el famoso lunes negro de 1987... Son caídas por un 'shock' externo que hacen que entremos en una recesión muy rápido y la recuperación es igual de rápida. Exactamente lo que hemos vivido en 2020.

Para 2021 parte de la mejora que vamos a ir viendo tanto en términos macroeconómicos como empresariales ya se ha recogido con esta subida de las bolsas. Lo que esperamos es que si estamos hablando de que en Europa en 2020 los beneficios van a caer en torno al 30 o 35%, que es una barbaridad, posiblemente en 2021 veamos subidas de los beneficios superiores al 40%, pero creemos que los beneficios van a subir más de lo que van a hacerlo las cotizaciones. Esperamos que las cotizaciones recojan solo parcialmente esas buenas perspectivas para 2021.

P.- ¿Qué otros hitos pueden tener impacto en la renta variable europea al margen de las vacunas?

R.- El escenario que tenemos actualmente para la renta variable sinceramente es muy potente, porque seguimos con estímulos monetarios y fiscales en casi todoel mundo y eso hace que los tipos de interés estén en cero o en negativo para casi todos los estados y para muchas empresas, que se pueden financiar a tipos negativos. Es decir, que les pagan por financiarse. La parte de la liquidez y de los estímulos fiscales sin duda va a seguir apoyando tanto a la economía real como a las bolsas. Después tenemos sectores inmersos en un crecimiento secular como el tecnológico o el de salud, que incluso esta crisis les ha dado un impulso o aceleración con respecto a lo que ellos mismo estaban previendo. Y tenemos sectores muy castigados por la pandemia, tanto en términos de cotización (entidades financieras, petroleras, compañías de turismo...) como también, obviamente, en términos de beneficio. El hecho de que las compañías en crecimiento van a seguir creciendo y lo van a seguir haciendo bien, y de que las compañías que lo han hecho muy mal en 2020 van a recuperar una gran parte de lo perdido en 2020, es una tendencia muy potente, por lo menos para los primeros meses de 2021.

P.- ¿Sigue teniendo recorrido al azla el sector tecnológico?

R.- Sí, es que suele pasar en todas estas grandes crisis o recesiones. En la anterior crisis en 2009 pasó exactamente lo mismo. Estuvimos viendo los peores resultados empresariales y los peores datos de PIB y sin embargo las bolsas subieron muchísimo. Recuperaron todo lo que se perdió en 2008 o si no todo, parcialmente. Eso hizo que, aparentemente, en 2009 las bolsas estuvieran muy caras. Es exactamente lo que vemos ahora. Si nos fijamos nada más en los beneficios de 2020 pues todo parece muy caro, pero eso es quizá ver de una forma un poco miope las bolsas y los mercados. Los mercados son una forma de descontar beneficios futuros y el presente ya ha pasado. Con la recuperación tan fuerte que esperamos de los beneficios para 2021 - y entre 2021 y 2022 deberíamos recuperar en Europa todo lo perdido en 2020 y estar más o menos en los mismos niveles que en 2019 y en torno a 20 meses volver al punto de partida-, las bolsas no están tan caras, sino que están en valoraciones en media más o menos con la historia.

P.- ¿Cómo estás posicionado en los fondos que gestionas en relación con la rotación sectorial que se inició el mes pasado?

R.- En el fondo que tenemos en Europa el 'Renta 4 Value Europa FI', del que soy el responsable, tenemos una filosofía súper definida que trata de equilibrar dos políticas de inversión de muchísimo éxito a lo largo de los años, que es la filosofía de invertir en empresas de calidad... Más o menos el 60 o el 70% de la cartera está invertida en compañías que están inmersas en megatendencias, que tienen poca deuda, que crecen mucho, que tienen unos márgenes muy altos, que generan muchísima caja, que tienen ventajas competitivas y son duopolios o monopolios en sus negocios... Esas compañías siempre van a estar presentes en el fondo.

Y después, más o menos el 30 o el 40% restante de la cartera sí que buscamos con ese otro acercamiento a la filosofía ‘value’ o a compañías que creemos que están muy poco comprendidas por el mercado o que las vemos muy baratas. Ahí efectivamente nos hemos visto muy beneficiados de esa subida tremenda en noviembre del sector de materias primas, del sector petrolero, de muchas partes del sector industrial donde tenemos bastante presencia... Claro, Repsol ha subido un 60% en un mes... Realmente la mayor subida que ha tenido el fondo en su historia ha sido la de noviembre, que ha sido de más de un 13% y el fondo 'Renta 4 Bolsa FI', en renta variable española ha subido un 24%. Ha sido una locura.

Es verdad que hemos vivido un 2020 casi podría decir que de ficción, porque no es fácil de explicar la barbaridad de caída de febrero y marzo con esa poquísima visibilidad que teníamos todos y ese parón de actividad económica y, de repente, esa recuperación de los mercados acompañada también a menor ritmo por la economía y las empresas. Sí que es verdad que en marzo hicimos muchísimos cambios pero invirtiendo sobre todo en esas compañías de calidad que siempre están más caras pero que en marzo estaban más baratas porque el mercado cayó de una forma bastante irracional. Nos dio la oportunidad de entrar en negocios como Roche, Sanofi, Reckitt Benckiser, Louis Vuitton, Adidas, Inditex... es decir, en compañías que habitualmente están muy caras pero que ese mes estaban en rebajas. Teníamos unas rebajas del 40% en marzo que si las aprovechas en buenas compañías te equivocas menos.

Y después, no queremos estar fuera de compañías que consideramos, sinceramente, que están demasiado penalizadas y que el 'gap' de valoración frente a la cotización es inmenso. Ahí hablamos de Total, Lundin Energy, Glencore... También hay otras muchas que no tenemos en cartera pero que reconocemos que tienen mucho potencial... Todo el sector financiero, el del turismo, que ha volado literalmente en noviembre, no tenemos exposición porque son sectores que nos producen menos control de sus cuentas y del riesgo, pero sin embargo reconocemos que la vuelta a la normalidad tiene que empujar la cotización de todas estas compañías.

P.- ¿Cuáles son vuestras perspectivas de cara a la revisión de estrategia que tiene previsto acometer el Banco Central Europeo el año que viene?

R.- Han sido bastante claros tanto el BCE como la Fed. Van a seguir manteniendo los estímulos monetarios, inyectando la máxima liquidez posible a través de esa recompra de activos que están acometiendo hasta que la pandemia se haya pasado. También parece claro que vamos a llevar mascarillas durante unos buenos meses a pesar de la vacuna. Es decir, creo que sí que vamos a ir recuperando una cierta normalidad, que hay tendencias que se han acelerado y están aquí para quedarse, otras disrupciones que también están para quedarse (el tema del medioambiente, el menor uso de las materias primas que contaminan mucho...)

Lo que nos parece es que los mercados lo han cotizado con exceso de pesimismo en 2020 y tiene que haber una cierta reversión. Pero, en general, los bancos centrales mantendrán todavía políticas muy acomodaticias hasta que la inflación provoque un cambio de tendencia. Realmente seguimos con datos de inflación mensuales negativos, es imposible que así nos suban los tipos y con niveles de endeudamiento de los países europeos sobrepasando ya claramente el 100% sobre PIB.

P.- ¿Puede suponer la apreciación del euro frente al dólar un problema para la recuperación de las empresas?

Efectivamente las compañías europeas globalizadas, cuando se traen el beneficio de otros países a euros, al haberse apreciado el euro frente al resto de las divisas, valen algo menos. También es cierto que el euro-dólar hace siete u ocho años estaba a 1,50 unidades. Pasó a 1,05, que también era un exceso, pero eso nos vino muy bien a las compañías europeas a la hora de exportar y ahora está habiendo cierto rebote del euro que, sinceramente a 1,20 todavía no es un problema para las compañías europeas.