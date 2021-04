El Ibex piensa en verde en el cierre de la semana a la espera de más referencias

El Ibex 35 intenta despedir en verde una semana de escasos movimientos tras el arranque de la temporada de resultados en Estados Unidos y pendiente de las novedades en torno a las vacunas y de las referencias macroeconómicas. El selectivo se anota un 0,2% hasta los 8.590 puntos, una subida en línea con la que registran las bolsas de París y Milán y algo inferior a lo que se anotan las de Fráncfort y Londres (+0,4%).

Dentro del índice español, CaixaBank y Santander se anotan algo más del 1%, BBVA sube nueve décimas y Telefónica alrededor de medio punto. Iberdrola e Inditex retroceden alrededor de dos décimas y un 0,5% pierden los títulos de Amadeus.

Desde Link Securities ponen el foco en las vacunas. Los "problemas" burocráticos y mediáticos que vienen afectando a la vacuna de AstraZeneca los sufre ahora el compuesto de Johnson & Johnson, dos de las vacunas en las que, al menos en 2021, la Unión Europa (UE) había basado su programa de inmunización.

"Es por ello que entendemos que el riesgo de que muchas empresas no puedan aprovechar el 'verano', época del año en la que tienen puestas muchas esperanzas, sigue siendo elevado", advierte su responsable de Análisis, Juan J. Fernández-Figares, quien incide en que hasta que no se observe una sensible aceleración del proceso de inmunización de la población en la Europa continental, vemos complicado que los principales índices de la región puedan seguir escalando posiciones.

En el mercado de materias primas, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, avanza hasta los 67,12 dólares; mientras que el de crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) se aprecia hasta 63,62 dólares. La onza de oro corrige ligeramente hasta 1.763 dólares.

En el mercado de divisas, el euro modera su cruce frente al 'billete verde' hasta 1,1965 dólares. Mientras que en el mercado secundario de la deuda, la prima de riesgo española -el sobrecoste que los mercados nos exigen por emitir deuda- avanza hasta los 66,4 puntos básicos, con el interés del bono español a 10 años en el 0,387%.