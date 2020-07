El Ibex 35 se pone en modo 'pausa' a la espera del mensaje que lance el BCE

El Ibex 35 y el resto de grandes índices europeos se ponen en modo 'pausa' a la espera de las decisiones o valoraciones que pueda hacer la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno del organismo. El índice selectivo español se deja un leve 0,24% hasta los 7.470 puntos, algo menos del 0,6% que se dejan el Dax de Fráncfort y el Ca de París, del medio punto que pierde el Mib de Milán o del 0,36% que se deja el Ftse de Londres.

"Cabe recordar que la presidenta de la institución, la francesa Lagarde, dijo recientemente que no se adoptarán nuevas medidas de política monetaria en esta reunión, con sus miembros a la espera de conocer que deciden finalmente los líderes de la Unión Europea (UE) en temas como el diseño definitivo del Fondo de Reconstrucción y el presupuesto de la región, así como de comprobar el impacto que las agresivas medidas no convencionales ya adoptadas por el BCE tienen en la economía de la Eurozona. No obstante, sí creemos que será muy interesante escuchar lo que Lagarde tenga que decir sobre el devenir de la economía europea en los próximos trimestres y sobre el compromiso del BCE para apoyar a la misma", apuntan desde Link Securities.

En los primeros compases de la sesión, las mayores caídas en el selectivo madrileño son para Endesa (-1,92%), Siemens Gamesa (-1,47%), Grifols (-1,45%), Iberdrola (-1,28%) y Viscofan (-0,93%), mientras que en el lado contrario se situaban Repsol (+0,87%), IAG (+0,43%), Colonial (+0,24%) y Santander (+0,22%). Telefónica avanza un 0,36% y recupera los 4,12 euros, mientras que Inditex y Amadeus se anotan seis décimas.

En el mercado de materias primas, el barril de petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cotiza en 40 dólares, tras caer un 0,87%, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, cotiza en 43 dólares, con un descenso del 0,62%. Corrige también de forma ligera el oro, con la onza moviéndose ligeramente por encima de los 1.808 dólares.

En el mercado secundario de la deuda, la prima de riesgo española avanza posiciones hasta los 84 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,421%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1403 'billetes verdes', por lo que la moneda comunitaria se mantiene en zona de máximos desde hace más de un año.