El Ibex, en mínimos de mayo, pone en peligro los 6.600 por la crisis del virus

La expansión del coronavirus tampoco da tregua a las bolsas europeas, que se suman a las fuertes caídas del miércoles en Wall Street protagonizadas por las tecnológicas. El Ibex 35 retrocede alrededor del 1% y pierde los 6.600 puntos, regresando a mínimos del pasado mes de mayo cuando nuestro país se hallaba en plena lucha contra la primera ola de la pandemia. Ahora, con la segunda ola activa, los inversores buscan activos más seguros en los que poner a cubierto su dinero.

Pocas compañías aguantan en verde, con Colonial a la cabeza (+1,41%) y Telefónica e Iberdrola avanzando apenas una décima. De nuevo IAG vuelve a ser el valor más castigado (-4,09%) en una mañana en la que el castigo es mayor para las compañías relacionadas con el turismo. Así, Amadeus se deja un 2,25%. Inditex pierde un 1,83%, Santander se deja un 1,43% y BBVA retrocede medio punto. El resto de plazas europeas cotizan también en rojo, con pérdidas superiores al 1% para Francfort, Londres y París.

"Esperamos una apertura claramente a la baja de las bolsas europeas, con el sector tecnológico nuevamente bajo presión. En el corto plazo no vemos catalizadores que puedan provocar un cambio de tendencia salvo que, y es algo que no esperamos, demócratas y republicanos retomen las negociaciones y aprueben un nuevo programa fiscal de ayudas. En los mercados europeos, además, el factor Brexit va a seguir pesando, factor que no tiene visos de que vaya a tener una solución positiva dada la actitud beligerante y amenazadora adoptada por el Gobierno británico en las últimas semanas", apuntan desde Link Securities.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotiza en 39 dólares, tras caer un 0,8%, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marca un precio de 41 dólares, con un descenso también del 0,6%. También en el mercado de materias primas, el oro cotiza en el entorno de 1.859 dólares por onza.

El dólar se beneficia del efecto 'refugio'

Por su parte, la prima de riesgo española, el sobrecoste que los mercados exigen a nuestro país en relación al Bund alemán por emitir en deuda, sube hasta 72 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años situado en el 0,220%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se coloca en el entorno de los 1,1662 'billetes verdes'.