Dia, Aramco, BME, Lagarde... Las noticias que han agitado los Mercados en 2019

Este año no ha estado exento de hechos relevantes que han agitado los mercados. Hace apenas unos días se producía la salida a bolsa más trascendental de los últimos años protagonizada por la petrolera Aramco. Eso además de la guerra comercial entre China y Estados Unidos o el fracaso de la salida a bolsa de WeWork.

En terreno nacional, la sociedad que gestiona la bolsa española BME se ha convertido en el 'caramelo' que todos querían centrando una importante disputa en Europa. Mientras, Telefónica ha vivido uno de sus años más grises en el que incluso perdía la cota de los siete euros, algo que no ocurría desde hacía más de un lustro. Además, MásMóvil se estrenaba en el Ibex 35 sustituyendo a Técnicas Reunidas y Día sufría una de sus caídas más importantes.

A continuación, resumimos las noticias más importantes de 2019 en terreno bursátil.

La salida a bolsa de Aramco

Aramco ha protagonizado este año la noticia más relevante en el terreno bursátil. La mayor empresa del mundo por beneficios dio el salto a la bolsa en Riad el 11 de diciembre con una valoración de 1,6 y 1,7 billones de dólares. Se quedaba, eso sí, por debajo de los dos billones que se preveían, pero que terminaría alcanzando tras dos días de cotización.

La petrolera de Arabia Saudí se ha convertido en la mayor OPV de la historia al lograr 23.065 millones de euros. Cifra con la que desbancaba a la china Alibaba, que en su debut captó alrededor de 22.525 millones de euros. Además, Aramco se convertía en la empresa más valiosa del mundo poniendo fin a la hegemonía de Apple.

[Te interesa leer: más noticias sobre la petrolera Aramco]

La crisis bursátil de Telefónica

No ha sido un año positivo para Telefónica en terreno bursátil. La operadora llegó a perder los 6 euros por acción en verano pero gracias a la ayuda a algunos accionistas como Criteria Caixa, uno de sus principales accionistas los recuperó en septiembre después de 16 jornadas consecutivas de subidas en bolsa, un comportamiento inédito desde la década de los años 90. Desde enero, la compañía de Pallete ha perdido más de 3.000 millones de capitalización.

Telefónica puso en marcha en verano un proceso masivo de prejubilaciones con el objetivo de rebajar sus costes de estructura. Además de la reestructuración de la plantilla, la operadora ha emprendido un proceso de revisión estratégica de su actividad de torres de telecomunicaciones y una reorganización de sus filiales en torno a la tecnología (Telefónica Tech), infraestructuras (Infra) y la segregación de sus negocios de Latinoamérica, salvo Brasil, después de vender su actividad en varios de los países del continente.

Mira también Telefónica pierde los seis euros y se deja 7.000 millones de capitalización este año

[Te interesa leer: más noticias sobre Telefónica]

La guerra comercial entre China y Estados Unidos

Durante los últimos meses, los mercados han estado pendientes de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Precisamente el pasado viernes, ambas superpotencias alcanzaron un acuerdo inicial para resolver sus diferencias comerciales, además de otras cuestiones como las transferencias tecnológicas, servicios financieros y la protección de la propiedad intelectual.

Esto supondrá que finalmente no sean aplicados los aranceles cruzados que ambas potencias tenían previsto imponerse, respectivamente, según confirmaron las autoridades chinas, así como el presidente Donald Trump. Finalmente, las dos potencias parecen haber firmado una tregua.

Mira también China cancela la subida arancelaria prevista tras el acuerdo con EEUU

[Te interesa leer: más noticias sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos]

La caída y resurrección de Dia

La compañía de supermercados Dia ha vivido un 2019 al límite de la quiebra. Después de una opa, tres Juntas de Acionistas, un pulso entre Letterone y los bancos para refinanciar deudas y una ampliación de capital, el fondo de capital ruso de Mijaíl Fridman se ha hecho con el control del 75% de la empresa. Dia renovó en bloque todo su consejo de administración y la cúpula directiva de la empresa que ahora lidera el ex ejecutivo de Lidl, Karl Heinz Holland. Tras la estabilización de las cuentas ahora buscan resucitarla como negocio, aunque en bolsa la misión parece más que imposible.

El desplome de la cotización ha vuelto a ser este año la tónica general de la empresa después de lo ocurrido en los dos ejercicios anteriores. Letterone Holdings, que entró en el accionariado en 2017, se ha quedado con la compañía a precio de saldo pero ha sido el único inversor en poner su dinero para salvarla de sus pérdidas millonarias. El fondo de Fridman contrató a Goldman Sachs para comprar las acciones protegido por derivados financieros, pero la actividad paralela de Goldman con los 'hedge funds' bajistas aceleró las caídas. Si en 2017 la empresa cotizaba por encima de los 6 euros, en 2019 terminará por encima de los 0,1, lo que supone un caída casi total del 99% en bolsa.

[Te interesa leer: más noticias sobre Dia]

El fracaso de WeWork

WeWork, la compañía que proporciona espacios de trabajo compartidos, iba a ser una de las grandes sorpresas en Wall Street de este año. Finalmente, fue todo lo contrario. ¿El motivo? Su 'roadshow' con inversores no funcionó como estaba previsto al sufrir un recorte de un tercio en su valoración, la dimisión de su fundador y consejero delegado, Adam Neumann y, finalmente, la suspensión de su salto al parqué han sido un jarro de agua fría para el mercado.

A finales de octubre, la situación para WeWork era dramática. La compañía barajaba saltar al parqué valorada en 47.000 millones. Finalmente, no solo no lo hizo, sino que incluso la compañía corría el riesgo de quedarse sin caja a comienzos de 2020. Para más inri, el Fiscal General del Estado de Nueva York (NYAG) está investigando a WeWork que se enfrenta al despido de alrededor de 4.000 empleados y su rescate de 9.500 millones de dólares por parte de SoftBank se está complicando por momentos.

Mira también La Fiscalía de Nueva York investiga a WeWork, que prepara miles de despidos

[Te interesa leer: más noticias sobre WeWork]

MásMóvil se estrena en el Ibex



En verano de 2019, la empresa de telefonía MásMóvil se estrenaba en el Ibex 35 en sustitución de Técnicas Reunidas. Un debut con subida que hizo que su capitalización bursátil subiera a 2.377 millones de euros. Cifra que la situaba como la sexta firma más pequeña del principal indicador de la Bolsa española.

MásMóvil dio el salto al mercado continuo el 14 de julio de 2017 después de cinco años de cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y ahora da un paso más hacia delante para convertirse en una de las 35 principales capitalizadas españolas.

[Te interesa leer: más noticias sobre MásMóvil]

El legado de Mario Draghi antes de irse...

En una de sus últimas comparecencias, el pasado octubre, Mario Draghi decidió mantener los tipos de interés y la hoja de ruta sobre los macro estímulos que se anunciaron en septiembre. Esos suponían, entre otras cosas, la vuelta a las compras de deuda por parte de la entidad.

En esta última reunión de Mario Draghi al frente del emisor ocho años después, el Consejo de Gobierno ha decidido que los tipos de referencia, la facilidad marginal de crédito y la penalización a los depósitos de la banca continuasen en el 0%, el 0,25 y el -0,50%, respectivamente.

Mira también Mario Draghi cierra capítulo en el BCE con sus últimos 'cartuchos' monetarios

...Y el estreno de Christine Lagarde

El pasado 1 de noviembre Christine Lagarde, la que fuera directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se estrenó al frente del Banco Central Europeo (BCE). Así, la francesa pasaba a convertirse en la primera mujer al frente de la entidad.

Su llegada supone un 'giro político' en la cúpula de los bancos centrales que hasta la fecha no se había producido. Pero ése es también su fuerte, puesto que los expertos consideran que le será más fácil presionar a los gobiernos para que adopten las medidas fiscales que refuercen la política de la entidad y eviten males mayores.

Mira también Lagarde da la "bienvenida" a las políticas fiscales en el euro como respaldo al BCE

[Te interesa leer: más noticias sobre Christine Lagarde]

El giro de 180 grados de la Fed

Otro de los grandes focos de atención de los mercados ha sido el giro de 180 grados que ha dado la política monetaria en EEUU a lo largo de 2019. Después de subir los tipos de interés en diciembre de 2018, la Reserva Federal (Fed) que dirige Jay Powell comenzó a recibir críticas de la propia Casa Blanca, que le señalaba como culpable de la desacelaración.

Pese a que los datos económicos, de crecimiento y empleo no justificaban una rebaja del precio del dinero, la Fed comenzó a bajar los tipos en julio y realizó tres recortes antes de adoptar una pausa a finales de año. Además, el banco central retomó las recompras de activos financieros y ha tenido que realizar inyecciones de liquidez para calmar a los mercados.

Mira también La Fed mantiene los tipos y confirma que pausa el ciclo: no prevé subirlos en 2020

[Te interesa leer: más noticias sobre la Fed]

La banca por debajo del valor en libros

La mejora de beneficios registrada por la banca española a cierre de 2018 no sirvió para poner fin a la sombras que arrastra la rentabilidad de las principales entidades españolas.

El escenario de bajos tipos de interés, la desaceleración económica o el proceso de desenladrillamiento (venta de créditos y activos ligados al inmobiliario) mantuvo durante las primeras semanas del año, a la banca española sumergida en bolsa por debajo de su valor en libros (price to book value), es decir, cotizando por debajo de la valoración de sus activos. Solo Bankinter es la excepción que confirma esta particular regla.

Sobre el papel, el 'price to book value’ (cotización entre valor contable) por encima de 1 señala a una acción que cotiza ‘cara’, mientras que por debajo de ese nivel estaría ‘barata’. Siempre de forma teórica, si los accionistas decidiesen repartirse los activos cobrarían más que vendiendo sus acciones.

La guerra en Europa por el control del BME

Pocos gestores de la Bolsa quedan ya que operen de forma independiente y BME (Bolsas y Mercados Españoles) es, al menos hasta ahora, uno de ellos. ¿Qué tiene el grupo dueño de los índices Ibex que ha atraído la atención de otros operadores europeos?

En un entorno cada vez más competitivo y en el que poner en marcha la tecnología necesaria para que los mercados de valores funcionen cuesta más, los grandes dueños de las bolsas europeas tratan de reagruparse (también con los de otros continentes) para ganar músculo.

Así, la opa de la suiza Six y el acercamiento protagonizado por Euronext (gestiona los parqués de Lisboa, París, Amsterdam y Oslo) no han sido los únicos intentos de hacerse con la española.

[Te interesa leer: más noticias sobre el BME]

El boom de Cellnex

Si hay una empresa que haya sido protagonista a lo largo de 2019 en la bolsa española esa es Cellnex. El operador de torres de telecomunicaciones se ha convertido en la acción del Ibex 35 que más sube tras duplicar (+100%) su cotización, pero además ha triplicado su tamaño en bolsa hasta acercarse a los 15.000 millones de euros.

La sucesión de operaciones corporativas de Cellnex por toda Europa le ha llevado a ampliar capital en dos ocasiones. Son las dos operaciones más relevantes en el mercado español en 2019. En marzo levantó 1.674 millones de euros y en octubre otros 2.500 millones. A través de ambas inyecciones, la compañía ha captado la atención de grandes inversores de todo el mundo como el fondo de pensiones de Canadá, entre otros.

Mira también Cellnex compra a Orange 1.500 torres de comunicación por 260 millones de euros

[Te interesa leer: más noticias sobre Cellnex]